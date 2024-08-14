شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة: إعداد تقرير شامل بأداء جميع الاتحادات المشاركة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة لـ أبطال مصر فى أولمبياد باريس، موضحا أن عدد الميداليات التى كانت متوقعة فى أولمبياد باريس كانت من 6 لـ 9 ميداليات، وأن هناك تقريرا شاملا يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها الرقابة الإدارية حول أداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى كل المسابقات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للشهر الخامس على التوالى ينخفض معدلات التضخم.