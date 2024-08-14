شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مواد الثانوية العامة بعد التعديل.. 5 مواد لكل شعبة بدلا من 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوى العام، حيث تم تقليل عدد المواد من 7 إلى 5 مواد دراسية كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ الأحياء من 60 درجة .

ـ الفيزياء من 60 درجة.

الكيمياء من 60 درجة.

ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

ـ مادة الرياضيات 60 درجة.

ـ مادة الكيمياء 60 درجة.

ـ مادة الفيزياء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ مادة التاريخ 60 درجة.

ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.

ـ مادة الإحصاء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى 320 درجة.

مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع