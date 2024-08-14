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رسميا.. مواد الثانوية العامة بعد التعديل.. 5 مواد لكل شعبة بدلا من 7

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوى العام، حيث تم تقليل عدد المواد من 7 إلى 5 مواد دراسية كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادة الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ  المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.
ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.

مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع


الصف-الثالث-الثانوي

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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