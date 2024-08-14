شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة: غدا آخر أيام التقديم الإلكترونى على التحويلات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن غداً الخميس هو آخر أيام التقديم الالكترونى على التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2025/ 2024.

وفى السياق أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم ، نتيجة الدور الثانى لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، بجميع المدارس بالمحافظة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالبا و( 13905) طالبات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

