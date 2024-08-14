شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع سعر تذكرة الطوارئ وكبار العملاء 25%.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تطبيق التمييز السعري للمقاعد بالقطارات المكيفة "كراسى العلاوات والطوارئ"، اعتبارا من 2024/8/21، حيث سيتم رفع سعر المقاعد المكيفة عند حجز وصرف المقاعد المخصصة بصفة إحتياطية للطوارئ لكبار المسؤلين بالدولة بمسمياتها المختلفة ( الطوارئ - كبار العملاء ) وذلك بإضافة نسبة 25% للدرجة الأولى والثانية على قيمة التذكرة بالأجور المعمول بها للكوامل من محطة القيام إلى محطة الوصول وتقرب الأجرة لأقرب خمس جنيهات وتصرف كوامل فقط.

كما شمل القرار حجز وصرف المقاعد المخصصة بصفة إحتياطية التشهيلات بالاجور المعمول بها للكوامل أو بالتخفيضات بالتمييز السعرى وذلك باضافة نسبة 20% للدرجة الأولى والثانية على قيمة التذكرة بالأجور المعمول بها وتقرب الأجرة لاقرب خمس جنيهات يتم حجز وصرف المقاعد بموجب تذكرة نقداً أو بموجب تصريح سفر وفقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأكدت الهيئة أنه تطرح المقاعد الخالية (الطوارئ - التشهيلات - كبار العملاء للجمهور كوامل مضافاً اليها نسبة 25% للدرجة الأولى والثانية في حالة عدم صرف المقعد من محطة القيام وترحيله إلى المحطة المتوسطة في المواعيد المقررة قبل قيام القطار مباشرة، ويصرف بالاجور المعمول بها بدون إضافة نسبة 25% للدرجة الأولى والثانية.

وكراسى العلاوات أو الطوارئ وكبار العملاء هي كراسى موجودة بكل عربات القطارات 2 مقعد في عربات الدرجة الأولى و2 بعربات الدرجة الثانية، ويمكن حجزها قبل السفر بساعتين أو قبل تحرك القطار.