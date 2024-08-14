شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية: نبحث عن حلول لتشجيع الطلاب على حضور امتحانات الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التصحيح فى الامتحانات الثانوية الأزهرية مما قلل نسبة الشكاوى من نتائج الثانوية الأزهرية، موضحًا أن تصحيح الامتحانات يتم يدويًا.

وتابع فى مؤامر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه يتم البحث عن حلول لتشجيع الطلاب على حضور الامتحانات من الدور الأول.



ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن أهم شئ للطالب هو شعوره بالنجاح عند ذهابه فى المدارس وهو سياسة تحفيزية تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، وإعادة تقسيم أعمال السنة " جزء على الواجب وجزء على الاختبار الاسبوعى وجزء على الانشطة الصيفية"



وتابع، إنه سيتم وضع آلية لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات.



وأوضح إنه فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول أن هناك فصول " كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى.



وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوى كثيرة، موضحا إنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ 31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة، موضحا إنه لن يتم المساس بعدد الساعات التعليمية