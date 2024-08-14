شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ردا على سؤال ”الخليج 365”: ننسق مع "الاتصالات" حول تدريس البرمجة والان مع تفاصيل الخبر

أجاب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال الزميلة هند مختار مسئولة ملف مجلس الوزراء باليوم السابع حول الذكاء الاصنطاعي وربط التعليم بسوق العمل ومادة البرمجة، وقالت الزميلة هند مختار فى سؤالها: "هل هناك خطة أو آلية واضحة لدى الوزارة فيما يتعلق بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعى باعتبارهم المستقبل فى سوق العمل.. والسؤال الثاني كيفية مواجهة الكثافة الطلابية.. هل خطة الوزارة قابلة للتعديل فى ظل الزيادة السكانية التي يترتب عليها زيادة فى عدد الطلاب؟".

وقال وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استقدام معلمين للعمل مع معلمي وزارة التعليم والتطبيق مع العام بعد القادم وتدريب المعلمين.. والذكاء الاصطناعي أحد أفرع مادة البرمجة.. وهذه المجالات هي المستقبل فى العالم كله".

وأضاف الوزير ردا على ”الخليج 365” حول مواجهة الكثافات الطلابية: "نعمل على مواجهة الكثافة خلال العام الدراسي القادم بأقصي طرق ممكنة.. ولدينا خطة مع هيئة الأبنية التعليمية لما هو قادم فى السنوات المقبلة".