السيسي: مصر تتولى قيادة مجلس السلم والأمن الإفريقي أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتولى قيادة مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال أكتوبر المقبل، للحفاظ على أمن واستقرار كل دول إفريقيا.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإتحادية، أنه خلال هذا العام سيتم تجديد بعثة حفظ السلام في الصومال، وستشارك مصر فيها ويبقى الأمر بيد الدولة المستضيفة لهذه البعثة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لرئيس الصومال والشعب الصومالي، بالنجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بجهوده وحكمته في إدارة الأمور، والنجاح في رفع العقوبات عن البلاد، والحظر الذي كان مفروضًا عليها.

وشدد السيسي، على أن رفع الحظر عن الصومال أمر مهم جدًا، متابعًا: إن شاء الله الصومال تتولى مقعد في مجلس الأمن، وهو أمر مهم ويعكس مدى الثقة والاحترام التي تتمع به الصومال 2026، وبتمنى دائمًا التوفيق.

وأوضح السيسي أنه يتمنى في جهود مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن مصر حريصة على استقرار الصومال ومكافحة الإرهاب، وأن يتم بنجاح لتعود الصومال أفضل مما كانت.

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