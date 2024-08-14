مدبولي: هبوط معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي أمر مبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أمور اقتصادية جيدة ومبشرة وهي إعلان المسار التنازلي لمعدل التضخم لشهر يوليو الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، وعرضته قناة إكسترا نيوز: في شهر يوليو كان معدل التضخم 25.7 مقابل 27 ونصف في شهر يونيو، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة تسير في طريق تحقيق المستهدفات، والنزول بمعدلات التضخم للدرجات الدنيا التي تنعكس على الأسعار وثباتها وانخفاضها، بما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية وتنفيذ التوسع في المشروعات الاستثمارية والمشروعات الخاصة به.

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