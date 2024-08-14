الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر والصومال طيبة و تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه منذ ستينيات القرن الماضي، فإن العلاقات بين البلدين تتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وهو أمر مستمر حتى الآن.

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية الصومال، المُذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر حريصة في علاقتها مع الصومال أن تكون عامل إيجابي كبير، في التعاون والتنمية بين البلدين.

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