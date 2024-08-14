القوات المسلحة تهنئ سارة سمير بـ "فضية" أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ووفدا من جهاز الرياضة للقوات المسلحة

اللاعبه سارة سمير وبعثة المنتخب المصرى المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فور وصولها إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيرى حافل بمطار القاهرة الدولى.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبه سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية بعد نجاحها فى تحقيق المركز الثانى وحصد الميدالية الفضية فى منافسات رياضة رفع الأثقال وزن (81) كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما وجهت الشكر والتقدير لكافة أبنائها المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصرى المشارك بالدورة، مؤكدة حرصها على مواصلة الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية العالمية.