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القوات المسلحة تهنئ سارة سمير بـ "فضية" أولمبياد باريس 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ووفدا من جهاز للقوات المسلحة

اللاعبه سارة سمير وبعثة المنتخب المصرى المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فور وصولها إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيرى حافل بمطار القاهرة الدولى.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبه سارة سمير لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية بعد نجاحها فى تحقيق المركز الثانى وحصد الميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال وزن (81) كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما وجهت الشكر والتقدير لكافة أبنائها المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصرى المشارك بالدورة، مؤكدة حرصها على مواصلة الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية العالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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