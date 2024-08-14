متحدث التعليم: قرارات الحكومة بشأن المنظومة التعليمية جريئة وشجاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات الحكومة اليوم بشأن التعليم في مصر؛ جريئة وشجاعة، ولأول مرة الوزارة تضع حلول واضحة ورؤى شفافة لمواجهة التحديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم، تعمل على حل تحديات عدة أهمها ارتفاع نسب الغياب، وكثافة الطلاب وعجز الفصول، مؤكدا على أن هناك معالجة فورية للمشكلات التي تواجه المتعلمين، لتطبيق النتائج الفعالة للطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن آليات السنة الدراسية للصف الأول الثانوي، تختلف عن الصف الثاني والثالث في المراحل التعليمية، موضحا أن اللغة الأجنبية الثانية، ستكون مادة رسوب ونجاح فقط ولا تضاف على المجموع.

وأكد أن الدولة تعمل على إتقان الطلاب لـ اللغة الأولى بشكل أساسي، من خلال المتابعة والاختبارات والأنشطة المختلفة، مضيفا أن اللغة الثانية ستخضع لمجهود الطالب ومدى رغبته في تعلمها.