حبس وإيقاف رخصة.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز السرعات المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بضبط وإحضار 82 متهما بتجاوز السرعة المقررة على الطرق العامة، لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام بالحبس والغرامة على عدد منهم.

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في البيان؛ واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد ١٢٨ جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت ٧ منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد ٣٩ متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد ٨٢ متهم.

وأكدت النيابة في بيانها؛ تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد ١٣٥ جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت ٤٣ منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في ٣٢ منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت ١١ منها متداولة بالجلسات، و٩٢ منها قيد التحقيقات.

لذا؛ تؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.