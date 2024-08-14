كيانات غير مشروعة في الشقق والعربيات.. 50 مليون حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - ضبطت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجاره في النقد الأجنبي الغير مشروع.

وقامت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.