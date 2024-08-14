رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل للإعلام وشئون الإدارات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لإدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار محمود عبد الحميد نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

تناول اللقاء تقديم التهنئة للمستشار أحمد عبود، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة، مُتمنين له التوفيق والنجاح والسداد.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصر.