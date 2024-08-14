شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الصومال برفع العقوبات وفك الحظر المفروض عليها والان مع تفاصيل الخبر

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى دولة الصومال برفع العقوبات والحظر الذي كان مفروضا عليها.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتولى قيادة مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال أكتوبر المقبل، للحفاظ على أمن واستقرار كل دول أفريقيا.



وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أنه خلال هذا العام سيتم تجديد بعثة حفظ السلام في الصومال، وستشارك مصر فيها ويبقى الأمر بيد الدولة المستضيفة لهذه البعثة.