شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحترم سيادة الصومال وندعم الحفاظ على استقلاله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالأربعاء، 14 أغسطس 2024 07:00 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحترم سيادة الصومال وندعم الحفاظ على استقلاله.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي نقلته: ندعم التعاون مع الأشقاء فى القارة الأفريقية وحريصون على تقديم الدعم لدولة الصومال".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة. وأضاف: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".
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