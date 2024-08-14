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الرئيس السيسي: نحترم سيادة الصومال وندعم الحفاظ على استقلاله

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدين

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 07:00 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحترم سيادة الصومال وندعم الحفاظ على استقلاله.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي نقلته: ندعم التعاون مع الأشقاء فى القارة الأفريقية وحريصون على تقديم الدعم لدولة الصومال".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة. وأضاف: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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