شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تتولى قيادة مجلس السلم والأمن الأفريقي أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتولى قيادة مسؤولية مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال أكتوبر المقبل، للحفاظ على أمن واستقرار كل دول أفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال هذا العام سيتم تجديد بعثة حفظ السلام في الصومال، وستشارك مصر فيها ويبقى الأمر بيد الدولة المستضيفة لهذه البعثة.