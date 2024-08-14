داخل كراسي متحركة.. حجز4 سيدات لاتهامهن بمحاولة تهريب مخدرات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة النزهة، بحجز4 سيدات 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهن بمحاولة تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي متحركة وزنت 20 كيلو كبتاجون بمطار القاهرة.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية أن المتهمات استخدمن حيلة الكرسي المتحرك لتهريب المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 سيدات وبتفتيشهن ضُبط بحوزتهن كمية وزنت 20 كيلو من مخدر الكبتاجون داخل الكراسي المتحركة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.