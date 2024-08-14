"كلهم غرقوا في النيل".. انتشال الجثة الرابعة من ضحايا أسرة أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من انتشال جثة الطالبة "ياسمين" الضحية الرابعة من أسرة كاملة تعرضت للغرق أثناء نزهة نيلية بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة.

وكانت قد انتشلت قوات الحماية جثث والد وشقيق وشقيقة الطالبة في وقت سابق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق أسرة مكونة من 4 أشخاص بمياه النيل بمنطقة أطفيح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء توجه "أشرف سمير" وبرفقته أبنائه "محمد، مروة، ياسمين" لنزهة نيلية، قفز الابن للسباحة فجرفته المياه وتعرض للغرق وعندما لاحظ والده ذلك قفز وبناته خلف نجله ولم يتمكنوا جميعا من الخروج لعدم إجادتهم السباحة وتعرضوا للغرق.

وتمكنت القوات في انتشال الجثث تباعا وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.