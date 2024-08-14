اتحاد الصناعات: تسهيل عمليات الإنتاج والتصنيع لتشجيع المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتمع في اليوم الثاني من توليه ملف الصناعة، مع اتحاد الصناعات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وطرق حلها.

وتابع المهندس محمد البهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير "المذاع على "قناة صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن توجهات الدولة تهتم بدعم ملف الصناعة إضافة إلى تسهيل عمليات الإنتاج مع المصنعين، وتقديم الحوافز المتاحة لدعمهم.

وأشار إلى أنه في الفترة السابقة، تم تسهيل عمليات الإنتاج والتراخيص، لتشجيع المستثمرين لـ التصنيع، مضيفا أن هناك طرق جديدة للتعامل مع المصنعين للوصول إلى عمليات إنتاج ضخمة وزيادة الصادرات الصناعية.

وأكد أن الدولة تعمل على توطين الصناعة في مصر، مع زيادة جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.