شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمونه من جهد لدعم القضية الفلسطينية"، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني: "موقف مصر والرئيس السيسي واضح منذ اليوم الأول للحرب على غزة".

وتابع: "ما نراه في مهرجان العلمين الجديدة مؤشر على مكانة قضية فلسطين في قلوب الشعب المصري، ونشكر مصر والرئيس السيسي على حجم الإغاثات لقطاع غزة".

وأكمل: "ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية وهناك ملايين المهرجين وأكثر من 40 ألف شهيد".