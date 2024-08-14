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وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا

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القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمونه من جهد لدعم القضية الفلسطينية"، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني: "موقف مصر والرئيس السيسي واضح منذ اليوم الأول للحرب على غزة".

وتابع: "ما نراه في مهرجان العلمين الجديدة مؤشر على مكانة قضية فلسطين في قلوب الشعب المصري، ونشكر مصر والرئيس السيسي على حجم الإغاثات لقطاع غزة".

وأكمل: "ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية وهناك ملايين المهرجين وأكثر من 40 ألف شهيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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