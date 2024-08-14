شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن تصنيف جدري القردة "حالة طوارئ صحية عالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف جدري القرود "حالة طوارئ صحية عالمية".

وفي العام الماضي، زادت الحالات المبلغ عنها بشكل كبير، وبالفعل تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن هذا العام مع إجمالي العام الماضي، مع أكثر من 14 ألف حالة و524 حالة وفاة.

وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حوالي 90 حالة إصابة بالسلالة 1ب في 4 دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبلغ عن حالات الإصابة بمرض جدرى القرود من قبل: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.