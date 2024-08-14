شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للعاملين فى قطاع الأمن بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بميناء القاهرة الجوي، ورشة عمل للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب المسافرين من المنسقين والعاملين بقطاع الأمن داخل المبانى، وذلك بهدف رفع كفاءتهم والاستمرار في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفاءة عالية بالشكل الذى يليق ببوابة مصر وأفريقيا الأولى ليظل قادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة.

وحرص المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء جمال الجندى مستشار رئيس مجلس الإدارة للعمليات على التواجد في كل أيام إنعقاد ورشة العمل.

وفى كلمته الافتتاحية في اليوم الأول، أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية الاستمرار في عملية تدريب المتعاملين بشكل مباشر مع الركاب ومرتادى المطار على مهارات التواصل مع الجمهور وكيفية التعامل بحرفية مع الركاب وتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل إجراءات سفرهم، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تعمل في صالات السفر والوصول من منسقين وعاملين بالمنظومة الأمنية للتغلب على أى أزمات مفاجأة والحد من التكدس والانتظار في ساعات الذروة على كاونترات الحجز أو الجوازات ولتقديم الخدمة بشكل إحترافى للمساهمة في تحقيق تجربة سفر ممتعة ومريحة.

وكانت المحاضرة الأولى للواء أيمن عبدالفتاح رئيس قطاع الأمن بالشركة، عن التوعية الأمنية تلا ذلك محاضرة للدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم تناولت عدة موضوعات كمبادئ التفكير والتواصل ولغة الجسد وفن الاتيكيت في التعامل مع الركاب والجمهور.

تأتي هذه الورشة في إطار عمليات التطوير الدائمة التى يشهدها مطار القاهرة الدولى على مستوى المرافق والمبانى والعنصر البشرى للوصول لأعلى درجات التنافسية لمواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.