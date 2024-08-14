"المتحدة للخدمات الإعلامية" تستقبل وزير الإعلام الفلسطيني في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الإعلام الفلسطيني في مهرجان العلمين الجديدة، واصطحبه الرئيس التنفيذي للشركة عمرو الفقي في جولة تفقدية، وذلك حسبما أفادت به قناة إكسترا نيوز.

وقام وزير الإعلام الفلسطيني والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق بجولة تفقدية في منطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

واستمع وزير الإعلام الفلسطيني لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

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