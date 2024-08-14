رياح مثيرة للرمال وتحذير من ظاهرة جوية.. حالة الطقس غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 15 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت حدوث نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وحذرت الهيئة من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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