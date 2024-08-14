حدث في 8 ساعات| تفاصيل هيكلة الثانوية ووظائف برواتب تبدأ 6 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الأربعاء العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة لدى جموع المواطنين أبرزها توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد، وإعلان عن وظائف برواتب تبدأ من 6000 جنيه.. صور ترصد تفاصيل فرص عمل بالجيزة .

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

القوات المسلحة تهنئ سارة سمير بـ "فضية" أولمبياد باريس 2024

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ووفدا من جهاز الرياضة للقوات المسلحة

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الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر والصومال طيبة و تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه منذ ستينيات القرن الماضي، فإن العلاقات بين البلدين تتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وهو أمر مستمر حتى الآن

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مدبولي: هبوط معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي أمر مبشر

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أمور اقتصادية جيدة ومبشرة وهي إعلان المسار التنازلي لمعدل التضخم لشهر يوليو الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

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السيسي: مصر تتولى قيادة مجلس السلم والأمن الإفريقي أكتوبر المقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتولى قيادة مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال أكتوبر المقبل، للحفاظ على أمن واستقرار كل دول إفريقيا.

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الرئيس السيسي: عودة السفارة المصرية في الصومال لممارسة عملها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السفارة المصرية في مقديشيو عادت للعمل مرة أخرى واستأنفت عملها، وكذلك خطوط مصر للطيران بين القاهرة و مقديشيو، لافتًا إلى وجود بنك مصري في الصومال، كل هذه إجراءات تهدف إلى تأكيد التعاون والأخوة بين البلدين.

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مدبولي: توطين 6 موديلات سيارات جديدة للسوق المحلية والتصدير وصناعة المحمول

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز على تحسين جودة السلع والمنتجات، والعمل بصورة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، واتخاذ قرارات بعدم غلق أية منشأة قبل العرض على رئيس الوزراء، موضحًا أن الجهات تفتش وتراقب، ولن يتم غلق أية منشأة قبل الرجوع إلينا.

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وزير التعليم: التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

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فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر لمدة أسبوع - الرابط والكليات

قررت جامعة الأزهر ، فتح باب التسجيل لاختبار القدرات مرة أخرى، من اليوم ولمدة أسبوع، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

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الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركة بالعاشر من رمضان – تفاصيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

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قرار مهم من الحكومة بشأن الفنادق العائمة ببحيرة ناصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

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رواتب تبدأ من 6000 جنيه.. صور ترصد تفاصيل فرص عمل بالجيزة

يهتم عدد كبير من الشباب، بالبحث عن فرص عمل خاصة في محافظة الجيزة، حيث تُعد أحد أهم المقاصد أمام الشباب راغبي العمل

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توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

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