ما فيش عاقل يقول كده.. "تامر أمين" يعتذر عن حديثه حول إلغاء مادة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنيني:

اعتذر الإعلامي تامر أمين، عن حديثه أمس عن إلغاء مادة التاريخ والجغرافيا في المدارس، موضحا أن تصريحاته تم نقلها بشكل خاطئ ولم يكن يقصد إلغاء دراسة التاريخ في المدارس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن ما كان يقصده هو دراسة التاريخ على مدار التسع سنوات الأولى وتأسيس الطالب في المرحلة الأولى، قائلا "معاذ الله أحقر شئ أو من شخص، واللي زعل حقه على راسي".

وتسائل أمين "هل يمكن لعاقل أن يستطيع يقول نلغي التاريخ من مناهجنا؟"، قائلا: "مستحيل أكون أقصد إلغاء مادة التاريخ من مناهجنا "، مشيرا إلى أنه يقوم بتقديم فقرة أسبوعيا بعنوان حصة تاريخ.