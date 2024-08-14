السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في واقعة "سيدة دار السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم الأربعاء، عاطلًا، في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بالاشترك مع 3 آخرين بالتسبب في قتل ربة منزل حرقًا في دار السلام، بالسجن المشدد 10 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين "م. س"، 45 سنة، "م. س"، 21 سنة، "أ. ح"، 20 سنة، "ح. س"، 19 سنة وجميعهم عاطلون بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما "ب. أ" و"أ. م" والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم، وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالبنزين، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضحت التحقيقات، أنه وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان ضربوا المجني عليهما سالفي الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا في سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما حال تواجد المجنى عليها "ب. أ" بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التي أودت بحياتها.