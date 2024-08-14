شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستجيب لفتاة بدار رعاية وتوافق على سفرها للمشاركة فى بطولة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة لنداء إحدى الفتيات بدور رعاية، والمنضمة لفريق كرة القدم للسيدات بأحد النوادي الرياضية، وافقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على سفر إحدى الفتيات بمؤسسة دار رعاية للمشاركة بمعسكر تدريبي يستمر حتى 19 أغسطس الجاري بدولة الأردن، بالإضافة إلى سفرها لدولة الجزائر للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك في الفترة من 21 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صدور الموافقة على سفر الفتاة، وتذليل أية عقبات تواجهها، فضلا عن مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، حتى تم صدور كافة الموافقات اللازمة، في خلال ساعات من تقديم الطلب.

كما كلفت الدكتورة مايا مرسى مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمتابعة مع الابنة والمؤسسة والنادي، وسوف تلحق اللاعبة الرياضية بفريقها والبعثة مساء اليوم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الفتاة والشد من أذرها، ومطالبتها ببذل أقصى ما في وسعها كي تساهم مع فريقها على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مشددة على أنها حرصت على متابعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفتاة لكي تشارك مع زميلاتها في الفريق في المعسكر التدريبي والتصفيات المؤهلة للبطولة، على الرغم من تأخر النادى الذى تمثله الفتاة والمؤسسة التى تتبعها فى اتباع الإجراءات المخصصة لسفرها، ولكن حرصا على مستقبل الفتاة الرياضي، ودعما لها فى مسيرتها وتفوقها الرياضي، تم التوجيه بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات فى غضون ساعات كى تلحق الفتاة بزميلاتها فى الفريق.