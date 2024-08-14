شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستضيف اجتماع مجموعة المنصة القارية لبرنامج مراقبة السلامة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

استضافت هيئة الدواء المصرية اجتماع مجموعة عمل المنصة القارية التابعة لبرنامج مراقبة السلامة الذكية AU3S.

شارك بالاجتماع مجموعة من الخبراء الفنيين من 12 دولة أفريقية الأعضاء ببرنامج مراقبة السلامة الذكية AU3S program، حيث تم وضع إطار العمل الخاص ببعض اللجان التى تهدف إلى تعزيز التعاون الأفريقى، وتكاتف الجهود لتطوير ممارسة اليقظة الصيدلية بجميع أنشطتها بمختلف دول قارة أفريقيا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أهمية تعاون السلطات الرقابية الأفريقية فيما يخص التطبيقات المختلفة لليقظة الصيدلية، والذى سوف يكون له بالغ الأثر فى متابعة مأمونية الأدوية واللقاحات، وإدارة إشارات المأمونية، والترصد الفعال للمستحضرات ذات الأولوية، وأن انضمام مصر للبرنامج يأتى ضمن الجهود الحثيثة التى تبذلها هيئة الدواء المصرية للمساهمة الفعالة فى ضمان جودة ومأمونية الأدوية واللقاحات بالقارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن برنامج AU3S يعد خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية الصحية فى جميع أنحاء القارة الأفريقية، وهو مبادرة من وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى، حيث يركز البرنامج على تحسين أنظمة المراقبة الصحية والترصد وممارسات اليقظة الصيدلية، مما يسهم فى بناء إطار عمل أكثر قوة للرصد والتعامل مع أية تحديات تمس الصحة العامة؛ الأمر الذى ينعكس على صحة وسلامة وأمان المواطنين بجميع أنحاء قارة أفريقا، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية.