شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المتحدة: نتمنى إقامة مهرجان العلمين فى فلسطين بعد زوال الغمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن زيارة وزير الإعلام الفلسطينى ليست من شخص غريب ولكن زيارة لبلده الثاني، وستظل القضية الفلسطينية مصرية في المقام الأول.

وأضاف سالمان، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، مع وزير الإعلام الفلسطيني، أنه يتمنى إقامة مهرجان العلمين الجديدة على أرض فلسطين، قائلا: "نتمنى نعمله على أرض فلسطين ونكون سويا هناك في تحرير فلسطين معا، كما نتمنى زوال الغمة عن أهلنا في فلسطين وقطاع غزة".