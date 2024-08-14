شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المتحدة: فلسطين ومصر شعبا واحدا.. والقضية ستظل قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه منذ بداية انطلاق مهرجان العلمين، ويرفرف العلم الفلسطينى بجانب العلم المصرى على أرض العلمين، هو تأكيد ودلالة واضحة على التكاتف المصرى الفلسطيني.

وأضاف «سالمان» خلال كلمته فى مؤتمر صحفى بمهرجان العلمين الجديدة، بحضور وزير الإعلام الفلسطينى، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة نقلته قناة إكسترا نيوز: «اطمئن وزير الإعلام الفلسطينى أن الشعب الفلسطينى والمصرى سيظلان شعبًا واحدًا، والقضية الفلسطينية ستظل قضية مصرية فى المقام الأول، وليست مصر تتدخل فى القضية الفلسطينية لمساندتها، بل على العكس هى قضية مصرية 100% وسيظل الشعب الفلسطينى جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى محبةً ومساندةً»، موضحًا أن هذا له بعد عظيم عند مصر.

وتابع: «إن شاء الله نعمل المهرجان على أرض فلسطين، نكون سويًا هناك فى تحرير فلسطين»، مشددًا على أنه يتمنى دائمًا السعادة للشعبين، وزوال الغمة عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وفلسطين.