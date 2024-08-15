أشرف سالمان: الفلسطينيون والمصريون شعب واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

دعا الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح 40 ألف شهيد في قطاع غزة، قائلًا: "أخواتنا وأهلنا اللي بنعتبر نفسنا واحد، شعب واحد وعلم واحد".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني، وعمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتنقله شاشة إكسترا نيوز.

وتابع سالمان: نبكي من أجل شهداء فلسطين في قطاع غزة، واثقون تمامًا أن هناك 40 ألف مولود ومناضل يستمرون جنبًا إلى جنب مع 110 مليون مصري، نعتبر نفسنا واحد.

ووجه الشكر لوزير الإعلام الفلسطيني، على زيارة مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست من شخص غريب ولكن وزير الإعلام الفلسطيني في أرضه، متمنيًا أن تتكرر في الأوقات المقبلة.

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