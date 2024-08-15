أحمد عساف: تعاون مرتقب بين الإعلام الفلسطيني الرسمي و"المتحدة للخدمات الإعلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال أحمد عساف، وزير الإعلام الفلسطيني، إنه سيكون هناك تعاون بين الإعلام الفلسطيني الرسمي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أحمد عساف، وزير الإعلام الفلسطيني، إن ما يحدث في غزة يعبر عن همجية الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن فلسطين تخوض معركة عنوانها التحدي والصمود.

وأشار إلى أن الحفاظ على التراث الفلسطيني جزء من المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على لفتتها في مهرجان العالمين والحضور الفلسطيني في المهرجان.

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