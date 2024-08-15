رئيس "المتحدة للخدمات الإعلامية": فلسطين ستظل قضيتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمرو صالح:

أكد الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه منذ بداية انطلاق مهرجان العلمين، ووجود العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري على أرض العلمين، هو تأكيد ودلالة واضحة على التكاتف المصري الفلسطيني.

وأضاف سالمان خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، بحضور وزير الإعلام الفلسطيني، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة،: اطمئن وزير الإعلام الفلسطيني أن الفلسطينيين والمصريين شعبًا واحدًا، والقضية الفلسطينية ستظل مصرية في المقام الأول، وليست مصر تتدخل في القضية الفلسطينية لمساندتها، بل على العكس هي قضية مصرية 100% وسيظل الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري محبةً ومساندةً، موضحًا أن هذا له بعد عظيم عند مصر.

وتابع: "إن شاء الله نعمل المهرجان على أرض فلسطين، نكون سويًا هناك في تحرير فلسطين"، مشددًا على أنه يتمنى دائمًا السعادة للشعبين، وزوال الغمة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين.

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