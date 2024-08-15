قصة مُؤَلفة.. "الصحة" تعلق على أنباء تأجير مستشفيات حكومية لشركة قطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة ما تم تداوله بشأن تأجير وإدارة 50 مستشفى حكومي للجانب القطري.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد،" أن ما تم نشره بشأن تأجير وإدارة 50 مستشفى حكومي للجانب القطري؛ أكاذيب وأقاويل من وحي الخيال، مضيفا:" تأليف لقصة لا يوجد لها أي شيء حقيقي".

وأكد أنه لا يوجد بيع أو تأجير للمستشفيات الحكومية، معلقا: "لا صحة لتأجير وإدارة 50 مستشفى.

وأوضح أن ما تحقق في مجال الصحة من إنجازات من المبادرات الصحية، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن مصر خالية من شلل الأطفال، كما أصبحت أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي.

وأشار إلى أن قطاع الصحة نفذ أكثر من 18 مليون خدمة طبية في 27 محافظة، خلال أيام قليلة، مع إطلاق حملة كبرى للمرور على أماكن تقديم الخدمات الصحية، في الوجه البحري والقبلي وكافة المحافظات لحل جميع المشكلات.

وتابع : 1.7 مليون تدخل جراحي منذ 2018 للحملات الميدانية للوصول إلى صفر قوائم انتظار، مع دعم كبير من اتحاد البنوك والمركزي المصري.

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