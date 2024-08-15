متحدث الحكومة: تجهيز تقرير بأداء بعثة مصر بأولمبياد باريس وعرضه على الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي كلف وزير الشباب والرياضة، بتقييم أداء مصر في أولمبياد باريس، لعرض ما تم إنجازه إضافة إلى جوانب القصور، موضحا أن التقرير جاري إعداده، وسيتم عرضه على الرئيس السيسي.

وفى سياق متصل أوضح الحمصاني،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الصناعة، تعتبر قطاعا حيويا وأساسيا وخاصة تصنيع السيارات، موضحا أن الحكومة تعقد اجتماعات عدة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين لتعميق الصناعات وجذب استثمارات لمصر.

وأكد أن الدولة كانت تصرف بين 5.5 و6 مليارات دولار لاستيراد السيارات والهواتف، وهذا كان يحمل الدولة أعباء كثيرة، مؤكدا أن الدولة تعمل على توطين صناعة الهواتف والسيارات، وتغطية احتياجات السوق وتصدير الأجهزة.

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