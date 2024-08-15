بالصور.. محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 4 أدوار مخالفة بأحد عقارات مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف أربعة أدوار بالعقار الكائن (١١) شارع محمد كامل الحاروني بحي شرق مدينة نصر.

رافق المحافظ، المهندسة منى البطراوي، نائبه عن المنطقة الشرقية، وبحضور اللواء يحيى الأدغم. سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس الحي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات البناء بدون ترخيص.