شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الفلسطيني من العلمين: الديمقراطية والاحتلال لا يتفقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، إن إسرائيل تدعي أنها دولة ديمقراطية، لكن الديمقراطية والاحتلال لا يتفقان، لأن الاحتلال يصادر حرية شعب آخر، وأهم عنصر في الديمقراطية، حرية رأي الشعب المحكوم والتعبير.

وأضاف «عساف» خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تقول إن لديها حرية تعبير، لكن في المقابل تستهدف الصحفي الذي يحاول نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، والمسؤولية هنا تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وواصل: «وجهت فلسطين رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين، لمحاسبة دولة الاحتلال على كل الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين الفلسطينيين، ورفعت فلسطين قضايا ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين».

ولفت وزير الإعلام الفلسطيني، إلى أن ملف قتل الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في غزة، أمام محكمة الجنايات الدولية، وعلى المحكمة تسريع معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيلية، مؤكدًا أن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم.