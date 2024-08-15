شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى مفاوضات جنيف يتعهدون بالعمل على دعم السودان ووقف الأعمال العدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصر والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مفاوضات جنيف حول السودان، حيث أكدوا على العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا ضمن الجهود الدبلوماسية لدعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف "الأعمال العدائية". وأكد المشاركون مواصلة العمل لدعم السودان والامتثال لنتائج المحادثات والمساعي السابقة والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز