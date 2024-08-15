شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مساء اليوم الاربعاء، مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة للوقوف على انتظام العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى

حيث تفقد الدكتور عصمت الأقسام المختلفة بالمستشفى وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ وراجع دفاتر المرضى وصرف الأدوية وصيدليات الأقسام الداخلية ، وراجع آلية العمل فيما يخص استقبال حالة طوارئ مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى قرار الحجز بالمستشفى واتخاذ مايلزم لإجراء جراحة عاجلة ، شملت الجولة أماكن انتظار المرضى وتقديم الخدمات الإرشادية ووسائل التواصل معهم وغيرها من متطلبات تقديم خدمة طبية لائقة

قال الدكتور محمود عصمت ان مستشفى الكهرباء يمتلك كافة المقومات لأن يصبح فى مصاف كبرى المستشفيات لخدمة العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك خدمة المناطق المحيطة، مشيرا الى ضرورة المراجعة الشاملة لخطة العمل الحالية وايجاد حلول عاجلة لشكاوى العاملين والمرضى المترددين على المستشفى واتخاذ مايلزم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة فى اطار الخطة العاجلة لتحسين مؤشرات الاداء الخاصة بالشركات التابعة.



