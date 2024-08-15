شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لتوريد القمح المحلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار فتح موسم توريد القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية فترة الموسم اليوم الخميس، مع صرف مستحقات المزارعين أولا بأول، ويتم استلام القمح بسعر 2000 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و1900 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأيضا فى استمرار إجراء المناقصات العالمية للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذى يساهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حظرت على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة انواعها أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وتسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.