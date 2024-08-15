نائبة وزير الصحة تكرم رؤساء 3 أقسام نساء وتوليد بقنا بعد "خفض القيصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كرمت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ثلاثة من رؤساء أقسام النساء والتوليد بمستشفيات محافظة قنا، تنفيذًا لتكليف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكريم الأطباء الثلاثة، تقديرًا لجهودهم في زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء الثلاثة الذين تم تكريمهم هم الدكتور عمرو الخطيب، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى فرشوط، والدكتور طارق متولي، رئيس القسم بمستشفى نجع حمادي، والدكتور جمال إبراهيم، رئيس القسم بمستشفى قوص.

أشار عبد الغفار إلى أن التكريم تم خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، الذي عقد بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتور محمد بدران، وكيل الوزارة، وبمشاركة 60 من ممثلي 19 مؤسسة علاجية غير حكومية، و120 مقدمة مشورة أسرية متكاملة.

أضاف عبد الغفار أن معدل الولادات الطبيعية بمستشفى فرشوط بلغ 81%، ومستشفى نجع حمادي 53%، كما بلغ المعدل في مستشفى قوص 50%، فيما بلغ متوسط معدل الولادات الطبيعية على مستوى المحافظة 52%. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الأسر والأطباء على الولادة الطبيعية الآمنة، وذلك في إطار الحرص على تحسين الخصائص السكانية للمواليد وخفض معدلات دخول حديثي الولادة إلى الحضانات التي بلغت 25% في المتوسط، فضلًا عن تلافي العديد من مشكلات الولادات القيصرية المتكررة وأبرزها التوحد والتقزم وضعف الأداء المدرسي.

وخلال الاجتماع التنسيقي، أكدت نائب الوزير على مشاركة المؤسسات العلاجية غير الحكومية في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيًا، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلًا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، باعتبارها الأهداف الرئيسية لمبادرة "الألف يوم الذهبية" وتحسين الخصائص السكانية.

وأكدت أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيًا. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل من خلال المنشآت الصحية التابعة لها على خفض هذه المعدلات وتكافئ الفرق الطبية المتميزة في هذا الشأن، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص لا بديل عنها للتوافق مع جهود الوزارة وخفض المعدل الكلي للقيصرية غير المبررة طبيًا.

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب الوزير استعرضت خلال الاجتماع أهمية وجود غرف مشورة أسرية تابعة للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" داخل مؤسسات العلاج الحر بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة للشرائح المتعاملة مع هذه المؤسسات ورفع الوعي بأهداف المبادرة لتحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.

وقد ثمّن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دور مبادرة "الألف يوم الذهبية" في تحسين الخصائص السكانية، وتكاملها مع جهود الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة ستدعم هذه الجهود وتتابع تنفيذها لتحسين مخرجات المبادرة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، على متابعة المستشفيات والمراكز التابعة لتوفير الإحصاءات الخاصة بالقيصرية، ومعدل تغطية وسائل تنظيم الأسرة، لتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة والاستراتيجية القومية للسكان.