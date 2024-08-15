شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أحد أهم المحاور الفرعية للبيئة في برنامج الحكومة الجديد يستهدف التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، والذى يتضمن تنفيذ العديد من الانشطة في إطار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، أنه سيتم إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة الى الانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، كما سيتم إعداد تقييم لفجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، و بناء قدرات هذه الوحدات، لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل للحوكمة وادارة العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعات المختلفة.