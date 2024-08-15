شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنظم يوم حصاد للأرز فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة الزراعة اليوم الخميس يوم حصاد لـ محصول الأرز في محافظة الشرقية بمركز ديرب نجم، لحقل منزرع بأساليب الزراعة الحديثة من الصنف سوبر 303 قصير العمر يقاوم التغيرات المناخية، ويوفر أكثر من 30% من الاحتياجات المائية والإنتاجية المتوقعة عالية حوالي 4,5 طن للفدان.

و قررت وزارة الموارد المائية والري زراعة الأرز الموسم الحالى فى مساحة إجمالية 724 ألف و 200 فدان ، بالإضافة إلى 200 ألف فدان لسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

وتم توزيع المساحات المصرح بزراعتها على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 .

جدير بالذكر أن القرار الوزارى الخاص بزراعة الأرز تضمن زراعته فى الإسكندرية على مساحة 2000 فدان و البحيرة 106 آلاف و650 فدان و الغربية 40 ألفا و600 فدان و كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان و الدقهلية 182 ألفا و550 فدان و دمياط 42 ألف فدان و الشرقية 127 ألفًا و850 فدان و الإسماعيلية ألفان و750 فدان و بورسعيد 30 ألف فدان.