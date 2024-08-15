شديد الحرارة وشبورة صباحا.. توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الخميس 15 أغسطس وحتى الثلاثاء 20 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الخميس 15 أغسطس والجمعة 16 أغسطس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من السبت 17 أغسطس وحتى الثلاثاء 20 أغسطس طقس حار رطب خلال فترات النهار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

وأعلنت وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر من 4: 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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