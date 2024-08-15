شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت دار الافتاء خطوات الحصول على الفتاوى المكتوبة، حيث يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة، وهي كالتالي:-
-الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية (القاهرة -الإسكندرية -أسيوط).
- يتم طرح السؤال أمام أحد أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية.
- في حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة.
- يقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.
ويراعى في طلب الفتوى المكتوبة ما يلي:
1- أن يكون السؤال موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية.
2- أن يكون واضحًا مستوفي المعلومات المطلوبة في تصوير واقعة السؤال، ووصف موضوعه وصفًا دقيقًا خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.
3- ألا تكون مسألة نزاعيه تحتاج إلى حضور طرف آخر.
4- الطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض.
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