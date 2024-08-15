شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بشن حملات على محطات تعبئة المياه غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على محطات تعبئة المياه غير المرخصة، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على محطات تعبئة المياه غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على محطات تعبئة المياه غير المرخصة، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على محطات تعبئة المياه غير المرخصة.