شكرا لقرائتكم خبر عن سوق جديد بمركز الصف لتوفير بديل حضارى للمواطنين والبائعين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة تفاصيل مشروع سوق الصف الحضارى الجديد بمركز ومدينة الصف، الجارى إنشاءه للقضاء على الأسواق العشوائية بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك"، أن سوق الصف الحضاري مقام على مساحة 4600 م2، ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي 91 وحدة بيعية، مشيرة إلى أنه تم بناؤه وتجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق ومدعم بكل وسائل الحماية والأمان مع المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي).

ولفتت إلى أن السوق الجديد سيسهم في توفير البديل الحضاري للبائعين وتسهيل حركة المرور استجابة لمطالب مواطني مركز الصف، مؤكدة سعيها للقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة لحركة المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

يُذكر أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، يعد أحد أبرز المشروعات التي أولتها محافظة الجيزة اهتمامًا كبيرًا لاستعادة المشهد الحضاري لمراكز ومدن وأحياء المحافظة والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

وتنفذ المحافظة عددًا من الأسواق الحضارية الجديدة في مناطق: (المساكن بسعة 30 محل تجارى)، و(الملكة بسعة 21 محل تجارى)، و(حسن محمد المقام على طابقين بسعة 36 محل تجارى)، والتى من المقرر أن تخدم قطاعات سكانية كبيرة بحى بولاق الدكرور والطالبية.