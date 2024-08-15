شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إعلان الطوارئ المثيرة للقلق بشأن جدرى القرود أعلى مستويات الإنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، فى بيان له ، إن إعلان حالة الطوارئ الصحية المثيرة للقلق هي أعلى مستوى من الإنذار، موضحا، إنه تم الإبلاغ عن حالات جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد زاد عدد الحالات المبلغ عنها كل عام بشكل مطرد خلال تلك الفترة.

وفي العام الماضي، زادت الحالات المبلغ عنها بشكل كبير، وبالفعل تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن هذا العام إجمالي العام الماضي، مع أكثر من 14 ألف حالة و524 حالة وفاة.

كما يعلم الكثير منكم الذين يتابعون مؤتمراتنا الصحفية المنتظمة، فإن منظمة الصحة العالمية تعمل على تفشي مرض جدرى القرود في أفريقيا وتدق ناقوس الخطر بأن هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعًا.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت أنني سأقوم بتشكيل لجنة طوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقييم ارتفاع حالات الإصابة بـمرض جدرى القرود mpox في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى في أفريقيا.

لقد اجتمعت لجنة الطوارئ اليوم وأبلغتني أن الوضع يشكل في نظرها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وقد قبلت هذه النصيحة.

إن اكتشاف وانتشار سلالة جديدة من جدرى القرود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واكتشافها في البلدان المجاورة التي لم تبلغ من قبل عن وجود الفيروس، واحتمال انتشاره بشكل أكبر داخل أفريقيا وخارجها أمر مقلق للغاية.

بالإضافة إلى تفشي سلالات أخرى من جدرى القرود في أجزاء أخرى من أفريقيا، من الواضح أن الاستجابة الدولية المنسقة ضرورية لوقف هذه الأوبئة وإنقاذ الأرواح.

إن حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي هي أعلى مستوى من الإنذار بموجب القانون الصحي الدولي.

إن نصيحة لجنة الطوارئ لي، ونصيحة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أعلنت حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن الإقليمي، متوافقة.

تتواجد منظمة الصحة العالمية على الأرض، وتعمل مع البلدان المتضررة، وغيرها من البلدان المعرضة للخطر، من خلال مكاتبنا القطرية والإقليمية، وكذلك مع الشركاء بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني وغيرها.

على سبيل المثال، نقوم بتوفير أجهزة لتحليل عينات الدم وتأكيد حالات الإصابة بمرض جدرى القرود mpox.

وقال الدكتور تيدروس ، نحن ندعم المختبرات لتسلسل العينات الفيروسية؛ وموجودين على الأرض لدعم التحقيق في الحالات وتتبع المخالطين والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية؛ و نقوم بتدريب العاملين في مجال الصحة ودعم الأطباء لتقديم الرعاية المناسبة؛ و ندعم البلدان للوصول إلى اللقاحات وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لنشرها؛ وأكثر من ذلك بكثير.

ولتمويل هذا العمل، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة استجابة إقليمية تتطلب مبلغاً أولياً قدره 15 مليون دولار أمريكي.

لقد قمنا بتخصيص نحو 1.5 مليون دولار أميركي من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، ونخطط لتخصيص المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، كما نناشد الجهات المانحة بتمويل بقية خطة الاستجابة، و تلتزم منظمة الصحة العالمية خلال الأيام والأسابيع المقبلة بتنسيق الاستجابة العالمية، والعمل بشكل وثيق مع كل من البلدان المتضررة، والاستفادة من وجودنا على الأرض، لمنع انتقال العدوى، وعلاج المصابين، وإنقاذ الأرواح، وأود أن أشكر لجنة الطوارئ على عملها ومشورتها.

